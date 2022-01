L’Arcep et la 5G : gains en efficacité énergétique et empreinte environnementale

La 5G soulève de nombreuses questions, notamment sur les ondes et la consommation énergétique. Si l’ANFR a récemment fait le point sur le premier sujet , l’Arcep revient sur le second volet avec une analyse prospective jusqu’en 2028. Les premiers effets positifs de la 5G pourraient arriver dès 2023.

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a publié une étude (et une foire aux questions) sur la 5G et l’empreinte environnementale des réseaux.

Il en ressort qu’avec « le déploiement de la 5G, les gains en efficacité énergétique dans les zones plus densément peuplées sont effectifs à partir de 2023 et manifestes à horizon 2028 ». Les gains sont par contre « nettement plus modestes en zones moins denses ».

Dans tous les cas, ils dépendent fortement de plusieurs facteurs, notamment la hausse du trafic qui jouera un rôle prépondérant. Un changement de ±5 points par rapport aux 30 % annuels pris comme base pour les calculs peut complètement changer la donne.

4G vs 5G, de quoi parle-t-on ?