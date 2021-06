Trois mois avec macOS 11, l'Apple M1 et Rosetta

La transition d'Apple vers macOS 11 (Big Sur), premier à supporter les Apple Silicon, a nécessité du temps et du travail, tant pour l'entreprise que ses partenaires et l'ensemble de son écosystème. Habituée de ces changements en profondeur, la firme de Cuppertino a travaillé sur plusieurs plans, de la mise en place de son DTK à Rosetta.

Le résultat était à la hauteur, sans commune mesure avec la tentative de Microsoft et Qualcomm sur Windows 10 on ARM, tout sauf convaincante. Mais un tel changement ne peut s'apprécier que sur la durée. Ainsi, après des premiers tests sur un Mac Mini, voici un retour sur notre expérience avec un peu plus de recul.

Notre dossier sur l'histoire de macOS :

Nous avons testé Big Sur et la puce M1 sur un MacBook Pro 13. Il s'agissait de sa configuration de base, avec un SSD de 256 Go et 8 Go de mémoire. Cet ordinateur portable, vendu 1 449 euros, est en soi un agréable outil de travail. Il n’est toutefois pas exempt de reproches, certains directement imputables à Apple, d’autres liés à une phase de transition entre les architectures Intel et Apple Silicon.

À propos du MacBook Pro M1