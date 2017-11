Patrick Drahi s'adresse aux salariés, Altice veut en finir avec les rumeurs et la désinformation

Après une nouvelle semaine de chute en bourse malgré une communication millimétrée, Patrick Drahi monte au créneau pour défendre le soldat SFR. Altice commence de son côté à répondre aux rumeurs et à la désinformation qui concerneraient le groupe.

Altice a connu une nouvelle journée difficile en bourse vendredi. Le cours a atteint 8,10 euros, presque son plus bas historique, après une nouvelle chute de 12 %. Les efforts entrepris par la direction, notamment pour accuser l'ancienne équipe, ne semblent pas avoir porté leurs fruits et la confiance des investisseurs ne serait plus au rendez-vous.

Après avoir pris la parole devant des managers de SFR et les salariés en téléconférence au début de la semaine, Patrick Drahi a adressé un email à l'ensemble du groupe pour « dire que les perturbations boursières ne doivent pas nous éloigner de notre objectif quotidien : servir nos clients pour vos collègues des télécoms, et pour vous, continuer de faire ce que vous faites, aussi bien que vous le faites, au sein de vos chaînes, stations ou titres ».

Ne pas laisser les équipes perdre ce qui leur reste de motivation