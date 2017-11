SFR perd du terrain en France, Altice sévèrement corrigée en bourse

Altice a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2017. La maison mère de SFR se porte bien dans son ensemble, notamment grâce à ses bons résultats États-Unis. En France, le groupe ne parvient toujours pas à redresser la barre, malgré ses efforts sur le fixe et le mobile.

L'exercice de la présentation des résultats fut compliqué pour Altice. D'un côté, le groupe affiche des performances intéressantes dans son ensemble avec un EBITDA qui continue de progresser, grâce aux différentes synergies mises en place au sein du groupe. De l'autre, Altice souffre encore sur certains territoires, dont la France et le Portugal.

Moins de revenus, mais davantage de bénéfices

Le chiffre d'affaires d'Altice au troisième trimestre s'élève ainsi à 5,755 milliards d'euros, soit un recul de 1,8 % par rapport aux données annoncées il y a un an, mais une relative stabilité (+0,3 %) à taux de change constants.

Pendant ce temps, l'EBITDA progresse de de 4,2 % sur un an à taux de change constants, ou de 1,8 % sans cet artifice, pour atteindre 2,358 milliards d'euros. Par conséquent, la marge d'EBITDA d'Altice a bondi de 1,5 point en l'espace d'un an, et atteint désormais 41 %. Un score plus qu'honorable.

Dans la même lignée, le flux de trésorerie de l'entreprise évolue lui aussi favorablement. À 1,411 milliard d'euros, il a progressé de 6,2 % à taux de change constant ou de 2,9 % sans tenir compte de cet élément.

L'érosion continue en France