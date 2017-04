LeBrief : Radeon Pro Duo à 250 watts chez AMD, HipChat piraté, Netflix lève 1 milliard de dette

C'est l'heure de #LeBrief, notre bilan de l'actualité dans le domaine des nouvelles technologies. Il contient toutes les informations qu'il ne faut pas manquer pour bien commencer la journée. Il est diffusé en accès libre.

Une (presque) double Radeon RX 580 chez AMD – Le constructeur vient d'annoncer une nouvelle Radeon Duo Pro qui embarque deux puces de la génération Polaris. On se retrouve donc presque avec un Bi-GPU de RX 580, les fréquences ayant été revues un peu à la baisse.

Les 2304 unités de traitement sont en effet cadencées à 1243 MHz au maximum, contre 1340 MHz pour le modèle grand public. La carte intègre 2x 16 Go de GDDR5 @ 7 Gb/s et annonce une consommation inférieure à 250 watts. Un chiffre étonnamment faible, la Radeon RX 580 étant donnée pour 185 watts.

HipChat piraté, mots de passe réinitialisés – La messagerie explique que la faille se trouvait dans un composant tiers. Les attaquants ont pu récupérer les noms, emails et métadonnées des salons de discussions, ainsi qu'une empreinte des mots de passe des utilisateurs, ces derniers étant hachés (via bcrypt) et salés. Par mesure de sécurité, ils ont été réinitialisés. Encore plus gênant, les pirates ont eu accès aux messages et contenus d’un petit nombre d’instances : moins de 0,05 % selon la société. Les personnes concernées seront contactées individuellement.

YouTube corrige son mode restreint – Utilisé sur 1,5 % des vidéos vues de la plateforme, ce mode exclut les contenus considérés comme choquants ou pour adultes. Conçu pour les bibliothèques et écoles, il réintègre 12 millions de vidéos masquées à tort, dont une partie dédiées à la sexualité (LGBTQ). Un formulaire est désormais proposé pour signaler une vidéo qui ne devrait pas être bloquée en cas d'erreur supposée.

LinkedIn dépasse les 500 millions d’utilisateurs – Racheté l’année dernière par Microsoft pour plus de 26 milliards de dollars, le réseau social pour les professionnels revendique désormais un demi-milliard de membres.

Des précommandes record pour le Galaxy S8(+) – Samsung explique à nos confrères de CNBC que ce lancement est « le meilleur » de tous ses smartphones avec une hausse des précommandes de 30 % par rapport au Galaxy S7. Le douloureux épisode du Galaxy Note7 n’a visiblement pas découragé les fans de la marque.

De la GDDR6 à 16 Gb/s chez SK Hynix – Le fabricant annonce fièrement qu’il s’agit des puces de 8 Gb gravées en 2z nm les « plus rapides au monde ». Les premières cartes graphiques équipées de cette mémoire sont prévues pour début 2018.

Google traduit automatiquement des avis utilisateurs – Désormais, dans Maps et son moteur de recherche, le géant du Net vous propose des avis d’utilisateurs traduits dans la langue par défaut de votre smartphone. Bien évidemment, le texte original reste affiché.

Google Photos compatible AirPlay sur iOS – Avec la dernière mise à jour 2.14.0 de l’application, vous pouvez maintenant afficher vos photos et vidéos sur votre télévision en utilisant le protocole d’Apple.

Des liens entre LinkedIn et Dynamics 365 – Il fallait s’y attendre, les échanges entre LinkedIn et les produits Microsoft se renforcent. L’éditeur annonce ainsi un support de Dynamics 365, via Sales Navigator. Il présente également Dynamics 365 for Talent, qui puise dans LinkedIn des informations pour faciliter le recrutement.

Le support des smartphones et tablettes Ubuntu s’arrête en juin – Le changement de direction de Canonical a d’importantes conséquences pour les appareils mobiles sous Ubuntu. Dès juin, il n’y aura ainsi plus aucune mise à jour de sécurité, et la boutique intégrée fermera ses portes.

Une décision radicale qui laisse peu de temps aux utilisateurs pour s’organiser. D’autant que ce ne sera qu’une première étape : à la fin de l’année, plus aucune application ne pourra être téléchargée, gratuite ou payante. D’ici là, les développeurs auront le choix entre offrir leurs applications payantes, ou les supprimer du Store.

Outlook Customer Manager généralisé – Microsoft diffuse depuis cette nuit la version finale d’OCM, accessible à condition d’avoir au moins un abonnement Business Premium d'Office 365. Il est compatible avec les versions iOS, Windows et web d’Outlook (pour l’instant).

Rappelons que ce complément pour Outlook permet de concentrer les informations relatives aux clients (voir notre précédent article) : éléments remarqués dans les emails, notes écrites, évènements dans le calendrier et autres sont ainsi rassemblés en vues de synthèse, frises chronologiques, etc.

Orange et Facebook incubent dans le domaine des réseaux – Les deux sociétés lancent la Telecom Track au sein de l’accélérateur Orange Fab France. L’initiative s’appuie sur le Telecom Infrastructure Project (TIP) de Facebook et ses accélérateurs, avec le soutien du fonds Orange Digital Ventures. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 mai.

Netflix veut lever 1 milliard de dettes – L’annonce était attendue depuis la publication de ses résultats trimestriels la semaine dernière, et Netflix n’aura pas tardé à la pousser. Ces fonds seront notamment utilisés pour l’acquisition de nouveaux contenus.

Heroes of the Storm passe en version 2.0 – Blizzard publie aujourd’hui une mise à jour importante pour son MOBA. Celle-ci remet à plat le système de progression des joueurs, qui se base uniquement sur le niveau cumulé de leurs personnages. L’éditeur détaille les changements sur cette page. À noter : les joueurs existants obtiendront gratuitement un pack de 20 héros lors de leur prochaine connexion après le déploiement du patch.

FIFA 17 disponible via EA Access et Origin Access – Les amateurs de ballon rond abonnés aux bouquets EA Access sur Xbox One ou Origin Access sur PC peuvent désormais profiter gratuitement du dernier opus de la série FIFA, en attendant le prochain d’ici août. Sur PC, le prochain titre attendu dans le bouquet n’est autre que Command & Conquer: The Ultimate Collection, qui sera ajouté au catalogue d’ici juin.