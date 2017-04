Réalité virtuelle, vidéos : plein feux sur la production des contenus à 360° chez Facebook

La conférence F8 de Facebook est terminée, et elle a été riche en annonces. Les réalités augmentée et virtuelle ainsi que la Messenger Platform 2.0 étaient les briques les plus importantes, mais l’éditeur n’en avait pas terminé avec la VR. Il a notamment présenté deux nouvelles caméras à 360°.

Durant son premier jour de conférence F8, Facebook n’avait abordé la réalité virtuelle que pour discuter de Spaces. Ces derniers sont des espaces virtuels – logique – dans lesquels les utilisateurs interagissent via des casques Oculus, et prochainement Gear VR (Samsung). Ils peuvent alors discuter, dessiner, lancer des vidéos, des conférences avec d’autres contacts et ainsi de suite. L’idée est de donner l'impression aux personnes qu’elles sont dans la même « pièce ».

Mais si certains trouvaient que l’entreprise s’était montrée plutôt légère dans ce domaine, c’est qu’elle n’avait pas tout dit. On se rappelle qu’elle avait lancé l’année dernière une première caméra à 360°, nommée Surround 360. Cette fois, elle en a présenté deux.

Des caméras x6 et x24, en fonction des capacités… et du budget