Face aux World Lenses de Snapchat, Facebook dégaine Camera Effects et ses Spaces

Hier soir avait lieu la conférence d’ouverture de F8, la grand-messe annuelle de Facebook pour les développeurs. L’éditeur a véritablement plongé cette fois dans les réalités augmentée et virtuelle. Copier les fonctionnalités de Snapchat n’était ainsi présenté que comme une première étape.

Depuis environ un an, beaucoup estimaient que l’entreprise faisait du sur-place. Les applications Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp ont toutes copié les Stories de Snapchat, les Stickers et les filtres qui vont avec. À tel point d’ailleurs qu’avec un nombre plus élevé d’utilisateurs d’Instagram, ces fonctions sont désormais davantage utilisées dans la copie que dans l’original.

Cependant, là où Snapchat garde pour lui ses filtres et autres ajouts, Facebook a l’ambition de devenir une plateforme. Mark Zuckerberg, PDG de l’éditeur, a présenté la nouvelle vision de la société lors de la conférence F8 qui s’est ouverte hier soir.

La réalité augmentée en tant que plateforme

Dans l’idée de Facebook, copier les fonctionnalités de Snapchat n’était qu’une première étape. Une sorte de pack de fonctions pour patienter jusqu’à l’avènement du véritable projet : la conception d’une structure complète pour gérer la réalité augmentée.

L’éditeur a donc présenté sa plateforme Camera Effects, qui sera bientôt ouverte à tous les développeurs, bien qu’une phase bêta permette de s’y inscrire (une approbation est nécessaire). L’ensemble des fonctionnalités est disponible via un nouvel outil, baptisé AR Studio. Comme toute plateforme, ce dernier doit permettre le développement d’ajouts tiers, en se basant sur un lot de fonctionnalités qui seront les mêmes pour tout le monde. Ajoutons également Frame Studio, qui permet de créer des structures dessinées à ajouter sous forme de filtres avant de prendre la photo ou la vidéo.

Facebook a indiqué que l’idée originale de copier les fonctionnalités de Snapchat – Mark Zuckerberg ne s’en cache même pas – a rapidement fait place à un concept beaucoup plus large. Pas question donc de rester dans un vase clos, l’éditeur se voulant avant tout un fournisseur de services.

Trois types d’interaction avec l’image