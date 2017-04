F8 : Facebook fonce sur l'open source pour les développeurs, Workplace plus mûr

Après les réalités augmentée et virtuelle, la connectivité et les contenus à 360°, Facebook avait en réserve de nombreuses annonces pour les développeurs lors de sa conférence F8. La société est un gros fournisseur d’API et de frameworks en tous genres, et elle a cette année encore tiré dans toutes les directions.

Facebook est un acteur important dans le développement logiciel et web. Non seulement parce qu’il est incontournable dans les réseaux sociaux – ce qui entraine une « mise en conformité » presque obligatoire – mais aussi parce qu’il fournit bon nombre de technologies diverses, dont une bonne partie en open source.

L’un des projets les plus connus est par exemple React Native. Ce framework mobile hybride permet d’utiliser des ressources et langages web pour développer des applications natives. Il n’est pas le premier dans ce domaine, mais Facebook tente de promouvoir ici la simplicité qu’il a à n’utiliser qu’une base de code pour l’ensemble des plateformes. De quoi expliquer aussi en partie le poids énorme de ses applications mobiles.

À l’occasion de sa conférence F8 cette semaine, l’entreprise en a remis une couche, en profitant pour effectuer de nombreuses annonces de passage à l'open source.

Apprentissage profond : Caffee2 passe en open source