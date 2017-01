GPU externe, Mirabook ou NexDock avec Compute Card : les portables à l'heure de la modularité

Au CES de Las Vegas, nous avons pu constater qu'une tendance encore discrète se préparait dans le monde des PC, notamment des machines portables. À travers de nombreuses initiatives, celles-ci gagnent en modularité, en externalisant l'intégration de tous les composants.

Ces dernières années, l'évolution dans le domaine des ordinateurs portables était assez limitée. En fait, la véritable tendance du secteur n'était pas tant dans l'évolution de la puissance ou de la finesse de ces produits, mais dans celle de leur connectique et de leur modularité.

On se retrouve en effet avec des appareils qui disposent de moins en moins de ports, le MacBook d'Apple en étant sans doute la plus flagrante illustration. Avec la montée en puissance de l'USB Type-C, de Thunderbolt 3 et du Power Delivery, on se retrouve avec un seul connecteur capable de tout faire.

Un connecteur et des docks, en attendant le Wi-Fi 802.11ad