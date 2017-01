Raspberry Pi : le Compute Module 3 est enfin disponible, avec une version Lite

Enfin ! Après des mois d'attente, le Compute Module 3 est disponible. Comme le premier du nom, il s'agit d'un PCB au format DDR2-SODIMM, mais basé sur la partie matérielle du Raspberry Pi 3 cette fois-ci. Son tarif débute à 28,80 euros.

Le Raspberry Pi est un micro-ordinateur de poche qui est annoncé aux alentours de 35 dollars environ (le prix varie suivant les versions et les pays). En avril 2014, la fondation en charge de son développement présentait le Compute Module. Il s'agit pour rappel d'un morceau de PCB au format DDR2-SODIMM avec le SoC, la mémoire vive et 4 Go de stockage.

Deux Compute Module 3 basés sur le Raspberry Pi 3

Toute la connectique est déportée sur une IO Board dans laquelle le Compute Module prend place. On se retrouve donc avec une solution qui permet de concevoir des machines avec la partie matérielle qui peut être changé ultérieurement, notamment afin de gagner en puissance. Et justement, après des mois d'attente, Raspberry Pi annonce enfin une mouture de nouvelle génération : le Compute Module 3 (alias CM3).

Comme son nom l'indique, il est évidemment basé sur le Raspberry Pi 3 et propose donc deux fois plus de mémoire vive (1 Go) avec un SoC BCM2837 annoncé comme « 10 fois plus puissant ». Deux versions sont par contre à distinguer : le Compute Module 3 « classique » avec 4 Go de stockage (via de la mémoire Flash eMMC) et le Compute Module 3 « Lite » sans stockage interne, mais avec la possibilité de relier un lecteur de carte SD via les broches du module.



De gauche à droite : Compute Module 3, Compute Module 3 Lite et Compute Module IO Board V3

Une nouvelle carte IO Board V3, la rétrocompatibilité de mise

Dans la foulée, une nouvelle carte d'extension IO Board V3 (CMIO3) est présentée, avec toute la connectique nécessaire afin que le Compute Module 3 puisse fonctionner comme un ordinateur autonome. Celle-ci « fournit à la fois un modèle de départ pour ceux qui souhaitent concevoir une machine basée sur le Compute Module, mais aussi une manière rapide de commencer les expérimentations, de construire et de tester un système ». La CMIO3 est compatible avec le Compute Module original, ainsi qu'avec les versions classique et Lite du CM3.

Enfin, la fondation précise que « le Compute Module 3 est largement compatible avec les conceptions prévues pour le Compute Module original qui ont suivi nos directives de conception ». Deux avertissements tout de même : le CM3 est 1 mm plus grand que le CM1 (voir capture ci-dessous) et l'alimentation du processeur (VBAT) peut demander « beaucoup plus de courant ». En conséquence, la température du SoC peut augmenter rapidement en cas de charge importante, il faudra prendre en compte cette variable dans le développement d'une machine.



Le Compute Module 3 à gauche, le Compute Module original à droite

Ce nouveau Compute Module 3 peut donc être utilisé afin de redonner un coup de jeune à des machines exploitant un Compute Module de première génération. Si les « directives de conception » ont été suivies, il devrait suffire de changer le PCB par la nouvelle version, le reste de la machine ne bougeant pas d'un iota. C'est notamment le cas de certaines TV NEC qui disposent d'un emplacement pour un Compute Module. Pour rappel, cette approche a été reprise par Intel avec sa Compute Card annoncée à l'occasion du CES de Las Vegas.

34,80 euros pour le Compute Module 3, 28,80 euros pour la version Lite

Quoi qu'il en soit, le Compute Module 3 avec 4 Go de stockage est annoncé à 30 dollars HT, contre 25 dollars HT pour le Compute Module 3 Lite. De son côté, le Compute Module premier du nom reste en vente, mais son tarif baisse à 20 dollars HT précise la fondation.

Element14/Farnell et RS Component (deux partenaires officiels de Raspberry Pi) proposent d'ores les nouveaux Compute Module 3 à la vente (mais pour les professionnels uniquement). Il faut compter respectivement 34,80 et 38,22 euros TTC pour le Compute Module 3, contre 28,80 et 31,14 euros pour le Compute Module 3 Lite.

RS Component vend également la carte IO Board V3 seule pour 135,94 euros, tandis qu'Element14 propose un kit de développement complet (CM3, CMIO3 et autres accessoires) pour 230,40 euros.