Intel dévoile sa Compute Card, un PC avec processeur Kaby Lake au format carte de crédit

Intel va proposer un micro-ordinateur au format carte de crédit. Baptisé Compute Card, il ne mesure que 5 mm d'épaisseur et permettra de facilement mettre à jour la partie matériel d'une machine. La disponibilité est annoncée pour mi-2017.

Au CES de Las Vegas, si Intel ne parle que de réalité virtuelle ou presque, le constructeur a tout de même fait quelques annonces intéressante à travers quelques communiqués de presse. Ainsi, après avoir lancé ses processeurs Core de 7e génération (Kaby Lake), il dévoile un projet plutôt inattendu, qui aurait sans doute mérité une meilleure exposition : sa Compute Card.

SoC, mémoire, Stockage, connectique... le tout dans 5 mm d'épaisseur

Il s'agit d'une plateforme complète comprenant un SoC (de génération Kaby Lake, sans plus de détails pour le moment), avec de la mémoire, du stockage, du Wi-Fi, du Bluetooth et de la connectique ; le tout dans seulement 95 x 55 x 5 mm. Le but est de proposer le cœur d'une solution matériel, évolutive, à des partenaires.

La Compute Card peut donc être utilisée comme base d'un produit puis être changée pour une version plus performante par la suite par exemple. Des fabricants comme Dell HP, Lenovo et Sharp travaillent avec Intel sur ce concept et, parmi les usages mis en avant par Intel, il est question de réfrigérateurs, de kiosques, de caméras de sécurités, etc.

Cela n'est pas sans rappeler ce que proposait Samsung pendant un temps avec une solution de mise à jour pour ses télévisions et, d'une certaine manière, l'idée derrière le Compute Module de Raspberry Pi.

Disponible mi-2017, reste à voir le prix

Il ne semble par contre pas question de le proposer comme une machine à part entière. On imagine pourtant que cela ferait un parfait « Proof of concept » pour l'utilisation de la charge sans fil et du docking via le Wi-Fi 802.11d (ex-WiGig).

Le prix de la Compute Card d'Intel n'a pas été pas précisé par Intel, qui n'exposait pas non plus ce produit sur son stand du CES (la marque disposait par contre bien d'un prototype fonctionnel). On sait seulement que la disponibilité est attendue pour mi-2017, sans plus de détails pour le moment.

Plusieurs versions seront disponibles avec différents processeurs. Reste à voir jusqu'à quel niveau de puissance cela pourra aller. Espérons que l'IDF d'avril prochain sera l'occasion d'en apprendre un peu plus.