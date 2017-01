ZOTAC dévoile une solution pour carte graphique externe et sa GeForce GTX 1080 Mini

Cette année, ZOTAC a décidé de proposer une série de produits qui va dans le même sens : la compacité. Une valeur à laquelle la marque est accrochée, qui s'exprimera à travers une GTX 1080 « Mini » et un dock pour carte graphique externe Thunderbolt 3.

ZOTAC a décidé de se faire remarquer à l'occasion de l'édition 2017 du CES. Le salon fêtera en effet ses 50 ans, contre 10 ans pour la société taïwanaise qui a plus qu'un sac dédié à la réalité virtuelle dans sa poche.

ZOTAC se met enfin au Thunderbolt 3 ...

Bien entendu, il sera question de mini PC, puisque c'est la grande spécialité de la marque. Certaines références passeront ainsi à des processeurs de la génération Kaby Lake (Core de 7e génération). Mais ces processeurs ne changent pas vraiment la donne, le plus intéressant se trouve donc ailleurs.

Dans son annonce, ZOTAC évoque notamment le support de vPro et d'UNITE, une solution de communication en entreprise poussée par Intel depuis quelques temps. Sans doute une manière de tenter de faire comprendre que le marché professionnel est désormais l'une de ses cibles.

Mais ce qui devrait faire parler est l'introduction d'un port Thunderbolt 3. Cela n'est pas dans les habitudes de la marque, contrairement à Gigabyte qui a déjà sauté le pas depuis un moment avec ses Brix. Un changement de cap qui n'est pas anodin, et qui cache une autre surprise : l'arrivée d'un dock externe pour carte graphique.

... et va proposer une solution de carte graphique externe

Celui-ci n'a pas encore de nom, on ne sait donc pas encore si le design présenté est définitif. Quoi qu'il en soit, on retrouve un boîtier avec une robe grise et une fenêtre permettant d'entrevoir la carte graphique utilisée. Celle-ci se connectera à un port PCIe 3.0 x16. La longueur maximale supportée n'a pas été précisée.

Comme chez ASUS ou Razer (entre autres), on retrouvera une connectique complémentaire. Ici, pas de port réseau mais trois ports USB 3.0 classiques et un quatrième à la norme Quick Charge 3.0.

L'alimentation sera assurée par un bloc de 400 watts qui pourra alimenter à la fois la carte graphique et la machine reliée à travers le port Thunderbolt 3. ZOTAC semble miser sur une compatibilité avec des appareils tiers, vendus sous d'autres marques, comme des ordinateurs portables.

Reste la question du prix et de la disponibilité. Deux points sur lesquels le constructeur n'est jamais très prolixe au moment de ses annonces. Il faudra donc sans doute attendre encore l'ouverture du CES pour tenter d'en savoir un peu plus.

Une GeForce GTX 1080 Mini comme cerise sur le gâteau

Dernière nouveauté annoncée par le constructeur : une nouvelle GeForce GTX 1080 « Mini ». Celle-ci ne se distinguera pas par ses fréquences (1620/1759 MHz) et sa puissance, mais bien par sa taille. On retrouve en effet un PCB compact qui reprend les dimensions de certaines GeForce GTX 1060 de la marque.

De quoi faire plaisir aux adeptes de machines à base de cartes mères au format Mini ITX et de composants puissants, mais de petite taille. Là encore, le tarif et la date de disponibilité n'ont pas été communiqués.