« Boîtes noires » : la délégation parlementaire au renseignement veut étendre la surveillance des URL

La Délégation parlementaire au renseignement (DPR) vient de rendre public son rapport annuel. Il qualifie les ingérences étrangères en France de « menace protéiforme, omniprésente et durable » dont certaines puissances « profitent » du fait « d’une forme de naïveté et de déni qui a longtemps prévalu en Europe », et de « vulnérabilités persistantes » :

« Les ingérences étrangères s’opèrent de façon de plus en plus décomplexée et concernent tous les secteurs d’activité, de la vie démocratique à la vie économique, du monde de la recherche aux espaces numériques. Elles prennent des formes multiples : opérations de désinformation, cyberattaques, espionnage, opportunités juridiques liées à l’extraterritorialité, corruption, trahison, etc. »

Un problème, rappelle la DPR, qu'avait déjà identifié le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, qui soulignait que « les actions étrangères privilégieront les attaques informatiques. Dans d’autres cas, elles peuvent viser l’affaiblissement d’une entreprise ou une personne, par une désinformation générale propagée sur les médias et via Internet. Pourront aussi être visées par de telles actions les communautés françaises à l’étranger et les communautés étrangères en France ».

Cinq ans plus tard, le Livre blanc « sécurité et défense » de 2013 soulignait lui aussi la montée en puissance des nouveaux champs de confrontation, au premier rang desquels le cyber :

« Le cyberespace est donc désormais un champ de confrontation à part entière. La possibilité, envisagée par le précédent Livre blanc, d’une attaque informatique majeure contre les systèmes d’information nationaux dans un scénario de guerre informatique constitue, pour la France et ses partenaires européens, une menace de première importance. »

La stratégie nationale du renseignement publiée en juillet 2019 relevait, de son côté, que « parmi les formes préoccupantes d’ingérences, notons l’acuité et la sophistication des actions de manipulation de l’information, tout particulièrement celles orchestrées par des puissances étrangères hostiles à nos intérêts ».

Une industrialisation des outils offensifs proposés sur étagère

Au-delà des formes classiques et traditionnelles (manœuvres d’approche des élites politiques et administratives, espionnage économique), la DPR relève que l’espace cyber est « devenu un vecteur majeur » d’ingérences étrangères. Le nombre de cyberattaques, causées par des acteurs hostiles, étatiques ou non, et visant à collecter des données, manipuler l’information ou saboter des infrastructures critiques, est « en progression sensible » ces dernières années :

« Les mondes physique et virtuel sont si étroitement liés qu’il est difficile de tracer une séparation nette entre les deux. La protection des informations ne concerne plus seulement les documents classifiés. On assiste à une forme d’arsenalisation des données à caractère personnel ou de la propriété intellectuelle, qui deviennent autant une cible qu’une arme dès lors qu’un acteur se les approprie. »