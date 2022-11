Dans son rapport annuel , la délégation parlementaire au renseignement ( DPR ) met l'accent sur la lutte contre la criminalité organisée et la nécessité pour les services d'institutionnaliser leurs coopérations avec la police judiciaire. Elle déplore par contre que le secret défense opposé par deux ministres l'ait empêché de remplir sa mission.

En guise d'introduction générale, la DPR, qui réunit quatre députés et autant de sénateurs, souligne que depuis sa création, en 2007, elle s'est surtout intéressée à la lutte contre le terrorisme, « eu égard à l'actualité, qu'il s'agisse des attentats perpétrés sur le territoire national depuis 2015 ou des menaces pesant sur nos intérêts, y compris à l'étranger » :

« Néanmoins, la DPR a toujours eu le souci d'investir d'autres champs du renseignement tels que la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France, le renseignement territorial, le renseignement pénitentiaire, le renseignement d'intérêt militaire, la cyberdéfense, la surveillance des communications électroniques internationales, etc. »

Elle déplore cela dit ne s'être « pas véritablement penchée sur la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » alors que cette finalité est pourtant « l'une des plus invoquées à l'appui des demandes de techniques de renseignement formulées par les services ».

Ce, alors que « d'autre part, certaines organisations criminelles transnationales menacent les intérêts fondamentaux de certains de nos voisins européens, et même leurs institutions ».

Dans une vidéo de présentation de son rapport, le président de la DPR, le sénateur François-Noël Buffet, souligne que « la criminalité organisée occupe 20 % du temps de nos services de renseignement ».

Dans un communiqué, la DPR précise qu'elle « souhaite que soit pleinement prise la mesure du risque de déstabilisation et de corruption que le trafic de stupéfiants fait peser sur notre pays, et que nos services de renseignement soient équipés pour faire face à cette menace ».

Moins de terrorisme, plus de criminalité

Les statistiques compilées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) indiquent en effet que la prévention du terrorisme était passée de 38 à 46,3 % des demandes de techniques de renseignement entre 2019 et 2020, quand la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées était passée de 19 à 14,4 %.

Comme nous le relevions dans notre décryptage du rapport de la CNCTR, le volet criminalité est encore plus marqué si l'on se penche, non pas sur les demandes de techniques de renseignement, mais sur la répartition des personnes surveillées. En 2021, 34,1 % relevaient du terrorisme, mais 25,8 % de la criminalité.

La CNCTR soulignait d'ailleurs « une reprise de l’activité des services en matière de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées (5 932 personnes ayant été surveillées sur ce fondement en 2021, contre 5 021 en 2020) », soit une augmentation de 18 %.

Ce contexte a dès lors incité le président de la DPR, également président de la commission des lois du Sénat, à proposer la « prévention de la criminalité et de la délinquance organisées » comme axe principal de travail pour l'année en cours :

« Après s'être penchée en 2017 sur les défis du renseignement économique et financier, puis à plusieurs reprises sur le renseignement en matière de radicalisation et de terrorisme, et en 2021 sur le renseignement territorial, la délégation parlementaire au renseignement a souhaité cette année consacrer la partie thématique de son rapport annuel au renseignement criminel. »

L'UE privilégie le commerce à la lutte contre la fraude