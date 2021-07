Achats en ligne : fin des « dispositifs obsolètes pour échapper au paiement de la TVA »

Depuis hier, un changement important est entré en vigueur dans l’Union européenne : « le paquet TVA e-commerce […] et avec lui des évolutions fiscales et douanières majeures concernant les envois d’une valeur intrinsèque jusqu’à 150 euros », explique le portail de la Direction générale des Douanes.

Cette réforme était en préparation depuis plusieurs années pour entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Elle fût décalée de six mois pour cause de crise sanitaire. Depuis le 1er juillet, c’est maintenant une réalité, l'occasion de faire un point sur la situation, non sans préciser que ce n’est pas le seul changement, loin de là.

Rénover un dispositif « obsolète »

Pour le service des Douanes, que les (e)commerçants « subissaient la concurrence déloyale de certains vendeurs en ligne implantés hors UE », lesquels profitaient de « dispositifs obsolètes pour échapper au paiement de la TVA ».

C’est notamment le cas de certaines plateformes asiatiques et les exploitant de dropshipping, ceux jouant les intermédiaires entre des fabricants (souvent chinois) et les acheteurs, mais sans disposer des biens en stock. Dans un tel cas, les biens sont directement adressés au client. Le tout baigne dans un marché juteux où les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d’euros en France en 2020, « soit une progression de 8,5 % par rapport à 2019 », jauge le ministère de l’Économie. L’intérêt est donc aussi financier pour les autorités : « plus de 5 milliards d’euros de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions qui échappaient jusqu’à présent à l’impôt », selon un Commission européenne.

Instaurer une concurrence loyale