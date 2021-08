Pegasus : 50 000 « cibles potentielles » ? (1/2)

Le scandale Pegasus est, paradoxalement, l'une des conséquences des révélations Snowden, relève l'Organized crime and corruption reporting project. L'OCCRP est l'un des 17 membres (dans10 pays) du consortium Pegasus Project réunis par l'ONG Forbidden Stories pour analyser durant six mois les « cibles potentielles » des clients du logiciel espion, édité par le marchand d'armes de surveillance numérique israélien NSO Group.

En réponse aux révélations Snowden, le cryptographe Bruce Schneier avait ainsi appelé à « réparer » Internet :

« Nous devons trouver comment réorganiser Internet pour empêcher ce type d'espionnage généralisé. Nous avons besoin de nouvelles techniques pour empêcher les intermédiaires de communication de divulguer des informations privées. Nous pouvons à nouveau rendre la surveillance coûteuse. »

Accusés (à tort) d'avoir prêté aide et assistance à la NSA en lui permettant d'aller piocher directement dans leurs serveurs, les GAFAM répliquèrent – de concert avec les défenseurs des libertés numériques – pour faire du chiffrement des communications la norme. Chacun à sa manière, plus ou moins complète.

Face au tout chiffrement, les méthodes évoluent

Mais alors que moins de 50 % du trafic web était chiffré en 2014, le taux dépasse désormais les 90 %. Les contenus interceptés à la volée (via la « collecte en vrac » effectuée au niveau des câbles sous-marins par les Five Eyes ou la France, par exemple) étant indéchiffrables, les services de police judiciaire ou de renseignement ne peuvent plus que demander aux opérateurs l'accès aux données de leurs utilisateurs (Google en répertoriait un peu plus de 25 000 au premier semestre 2013, contre un peu plus de 100 000 en 2019).

Sauf que les messageries sécurisées, de type Signal ou WhatsApp, se sont elles aussi généralisées, se substituant de plus en plus aux SMS et appels téléphoniques. Or, du fait du chiffrement de bout en bout, les messages sont chiffrés sur les terminaux, et les forces de l'ordre et services de renseignement ont de plus en plus de difficultés à pouvoir mettre sur écoute et surveiller leurs cibles.

Ce pourquoi explosent les recours aux logiciels qui, tels Pegasus ou Candiru, en installant un cheval de Troie dans les téléphones portables ciblés, permettent de prendre connaissance des messages avant qu'ils ne soient chiffrés, en offrant un accès indiscriminé aux carnets d'adresse, agendas, photos, vidéos, données de géolocalisation, historiques web, aux caméras et micros.

De tels logiciels existaient avant que Snowden ne sorte du bois. Mais la généralisation du chiffrement les a rendu d'autant plus attrayants. Or, il faut beaucoup d'argent pour identifier, acheter et exploiter les failles « 0 day » qui permettent de contourner les mesures de sécurité d'Android et iOS : d'abord en payant les salaires des chercheurs de faille et la R&D (« les trois quarts de ses plus de 700 salariés » dans le cas d'une entreprise telle que NSO, estime Le Monde), ensuite en achetant des failles auprès de brokers.

La menace des attaques « zéro clic »

Zerodium, acteur majeur du secteur, ne précise pas à quel prix il vend les « 0 day » auprès de ses clients, des agences gouvernementales (« principalement en Europe et en Amérique du nord »). Mais il explique être prêt à dépenser jusqu'à 2 millions de dollars pour celles permettant une infection « zéro clic » sur iOS, et 2,5 millions pour une telle faille Android.

Il y a quelques années, il fallait cliquer sur un lien envoyé par les clients de NSO ou visiter une page web infectée pour que le téléphone soit contaminé par Pegasus. Un autre vecteur consistait à compromettre l'opérateur téléphonique de la cible, ce qui peut s'avérer problématique dans les pays démocratiques, et quasi-impossible à effectuer pour celles sises à l'étranger.

Désormais, grâce à ces failles « zéro clic », le simple fait de recevoir un message suffit à activer la charge virale, et l'installation du logiciel espion, sur le terminal ciblé sans même que son utilisateur ait besoin de cliquer sur quelque lien ou pièce jointe que ce soit. De fait, explique Claudio Guarnieri du Security Lab d'Amnesty International, qui a développé une méthodologie pour analyser les appareils infectés, la majeure partie des contaminations qu'il a examinées depuis 2019 reposaient sur de tels exploits « zéro clic ». Et ce, même sur les derniers modèles d'iPhone ainsi que les dernières versions d'iOS.

« Une chose est de sensibiliser les gens quant au risque de cliquer sur des liens et d'ouvrir des messages suspects. Une autre est de leur dire que, fondamentalement, il n'y a rien que vous puissiez faire », déplore pour sa part John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab dont l'équipe traque et documente Pegasus depuis des années.

Attaque des smartphones : une affaire privée

Ivan Krstic, responsable de l'ingénierie et de l'architecture de sécurité d'Apple, explique à l'OCCRP que « les attaques sur iPhone, comme celle construite par NSO Group, sont ciblées, coûtent des millions à développer et ont souvent une durée de vie limitée parce que nous les découvrons et réparons le problème. Nous avons donc rendu économiquement prohibitif l'attaque à grande échelle des utilisateurs d'iPhone ».

Pour autant, NSO serait très lucratif. En 2016, le New York Times avait rapporté qu'un outil pour espionner 10 utilisateurs d'iPhone coûterait 650 000 dollars, en sus des frais d'installation de 500 000 dollars. D'autres sources ont depuis évoqué plusieurs dizaines de millions de dollars pour la seule licence et jusqu'à 25 000 dollars par cible.

Or, ces technologies semblent avoir beaucoup évolué depuis, elles pourraient donc coûté encore plus cher et, note l'OCCRP, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 243 millions de dollars en 2020. Il est bien moins coûteux et problématique pour les clients de NSO d'avoir recours à sa technologie que de la développer eux-mêmes.

On a ainsi vu une véritable explosion de l'externalisation, auprès d'acteurs privés, de ce type de technologies de surveillance et d'espionnage depuis le début des années 2000 d'une part, et depuis les révélations Snowden et l'explosion du trafic chiffré d'autre part.

« L'histoire de l'année »

« La sécurité de l'État est-elle assurée quand ses plus hauts dirigeants sont espionnés ? (...) Une affaire digne des plus grands films d'espionnage (...) C'est sans doute l'affaire de cyberespionnage la plus importante depuis l'affaire Snowden (...) Des mises sur écoute partout dans le monde, on parle de 50 000 numéros de téléphone »...

La revue de presse introduisant l'émission que France Culture a consacrée à l'affaire Pegasus donne une (toute) petite mesure de ce pourquoi les médias s'enflamment à ce sujet. Pour Edward Snowden, qui a beaucoup tweeté à son sujet, « cette fuite va être l'histoire de l'année ».

Depuis les premières révélations, le 18 juillet dernier, les articles s'enchaînent à un rythme tel qu'il est impossible de tous les lire, et encore moins de les vérifier. Et si l'on ne peut prédire jusqu'où cette affaire ira, nous pouvons néanmoins tenter de remettre ces révélations en contexte et interroger la méthodologie et les données.