Rions (jaune) avec la sécurité militaire

Service discret, la direction du renseignement et de la sécurité de la Défense, ou DRSD, est le service de renseignement « dont dispose le ministre de la Défense pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité du personnel, des informations, du matériel et des installations sensibles ».

Sa devise : « Renseigner pour protéger ». Sa mission : « renseigner sur les vulnérabilités et les menaces internes et externes pesant sur la sphère défense (personnel, matériel, informations et emprises) et contribuer aux mesures de protection et d’entrave », ce que la DRSD qualifie de « contre-ingérence » :

« La contre-ingérence vise à déceler les intentions adverses en identifiant et en neutralisant toute menace pouvant conduire à des actes hostiles de la part d’organisations, de groupes ou d’individus isolés. »

Membre du premier cercle de la communauté du renseignement aux côtés de la DGSE, de la DGSI, de la DRM, de la DNRED et de Tracfin, elle employait 1 500 personnes en 2020 (contre un peu plus de 1 000 en 2014), et prévoit d'en recruter 250 de plus d'ici 2025. Ce pourquoi elle a aussi besoin de communiquer, et de se faire connaître.

La DRSD, qui compte près de 10 000 abonnés sur LinkedIn, fut d'ailleurs le premier service de renseignement français à lancer son propre site web, avec une URL dédiée, en avril 2019. Il a en effet fallu attendre cette année 2021 pour que la DGSI puis la DGSE s'y mettent aussi.

À l'époque, nous avions repéré quelques fautes de frappe voire d'orthographe, ainsi que quelques incohérences ou approximations concernant les mentions légales. Rien que de très grave. Mais deux ans plus tard, la majeure partie perdure, comme si personne ne s'en était depuis aperçu (son site web ne propose pas, cela dit, d'adresse e-mail permettant à des lecteurs extérieurs de la contacter).

On peut par exemple y lire que la DRSD emploie des « fonctionnares et contractuels », mais également qu'après la première guerre mondiale « un décret de juillet 2938 codifie la notion de "secret défense nationale" » ou encore que les services de renseignement « fonctionnent plus ou moins clandestinnement ».

À l'époque, le lien « plan du site » renvoyait par ailleurs vers une page 404 (le site ne le propose plus depuis), les mentions légales n'évoquaient pas le site https://www.drsd.defense.gouv.fr, mais « le site DRSD.fr » (qui n'existe pas), pas plus qu'elles ne mentionnaient les droits RGPD ou sa politique en matière de cookies.

En 2020, les mentions légales étaient mises à jour et proposaient une « charte d'utilisation des cookies », sous la forme d'un .doc estampillé Délégation des systèmes d’information d’administration et de gestion (DéSiag) du Secrétariat général pour l'administration du ministère des armées.

Or, non seulement le .doc n'avait pas été renseigné, se bornant à afficher les termes à modifier surlignés en fluo, mais il renvoyait en outre à la politique de protection des données personnelles d'inmac wstore, la « première enseigne de vente par catalogue et par internet de produits informatiques aux entreprises ».

À la décharge de la DRSD, plusieurs autres sites web du ministère des Armées proposent encore à ce jour ce .doc générique émanant de la DéSiag.

La DRSD et Valeurs Actuelles