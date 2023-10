La proposition de règlement européen sur les contenus pédosexuels a (encore) été reportée

« Le Conseil Justice et Affaires intérieures n'adoptera pas comme prévu sa position sur le règlement européen relatif à la "lutte contre les abus sexuels sur enfants" » ce jeudi 19 octobre, comme initialement prévu, se félicite l'eurodéputé pirate allemand Patrick Breyer, le principal opposant au projet qu'il a qualifié de « #ChatControl » :

« Sans l'engagement et la résistance d'innombrables individus et organisations en Europe, les gouvernements de l'UE se seraient prononcés demain en faveur d'un contrôle totalitaire et aveugle des discussions, enterré la confidentialité numérique de la correspondance et un chiffrement sécurisé. Le fait que nous ayons empêché cela pour le moment doit être célébré ! Je suis particulièrement heureux que la campagne de lobbying professionnel et de désinformation de plusieurs millions d'euros menée par un réseau de la Commission européenne et de prétendus lobbyistes de la protection de l'enfance ait pour l'instant échoué. »

Une enquête, publiée la semaine passée, avait en effet révélé que la Commission européenne aurait violé les règles publicitaires de Twitter, le RGPD ainsi que le Digital Services Act (DSA) pour « micro-cibler », sur la base de critères politiques et religieux, des tweets faisant la promotion de son décrié projet de règlement visant à scanner les messageries à la recherche de contenus pédosexuels.

Patrick Breyer explique que l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne et l’Estonie, « entre autres, se positionnent clairement contre le projet actuel », que la France « se pose également des questions », et que c'est la deuxième fois que le vote prévu est reporté.

L’Allemagne avait en effet suggéré de retirer les parties les plus controversées du projet et de les intégrer dans un nouveau règlement, au motif que « certains éléments de la proposition — en particulier les injonctions de détection qui, selon certains, rompent le chiffrement et violent la vie privée des utilisateurs — se sont avérés controversés et ont bloqué la législation. »

Les eurodéputés refusent de débattre du lobbying de la Commission