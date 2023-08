Commission de 30 % : Apple et Epic bientôt devant la Cour Suprême

Trois années de guerre

L’histoire est devenue touffue, tellement les décisions s’enchainent depuis quelques années. Il y a presque trois ans jour pour jour, l’éditeur de jeux vidéo Epic déclenchait une guerre contre Apple et Google. Lors d’une opération de promotion sur son jeu Fortnite, la société baissait ses prix sur les microtransactions de 20 %. Il y avait cependant une condition : passer par son propre système de paiement.

La campagne d’Epic était prête. Sur l’App Store d’Apple, il est strictement interdit d’utiliser un autre système de paiement que celui fourni par la pomme de Cupertino. Le couperet est tombé très vite : Fortnite a été éjecté de l’App Store (les personnes qui l’avaient déjà téléchargé ont pu le garder). Dans la foulée, Epic a publié un clip vidéo reprenant les codes de 1984 pour dénoncer les pratiques d’Apple. Vidéo qui avait manifestement été préparée à l’avance, selon un plan bien huilé. Quelques jours plus tard, Apple supprimait le compte développeur d’Epic sur l’App Store.

Google a aussi supprimé Fortnite de sa boutique Play, sans campagne similaire d’Epic. Dans les deux cas, Epic a déposé plainte. La cible ? Les 30 % de commission pratiqués par Apple et Google sur tous les paiements passant par leurs boutiques, y compris sur les microtransactions. Les arguments d’Epic, particulièrement contre Apple, étaient l’abus de position dominante et l’obligation de faire grimper ses propres prix pour compenser, pénalisant les joueurs. Arguments qu’Epic mettait déjà en avant dès 2018 contre Google.

Apple, dont la communication millimétrée est d’ordinaire évasive, n’était plus dans la retenue : « La plainte d’Epic n’est rien de plus qu’un désaccord basique sur l’argent. Epic a beau se présenter comme une entreprise "Robin des Bois", il s'agit en réalité d'une société de plusieurs milliards de dollars qui ne veut simplement rien payer pour la valeur qu'elle retire de l'App Store ». Et de réclamer l’argent touché par Epic via son propre système de paiement pour la version iOS de Fortnite.