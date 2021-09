Procès Apple vs Epic : victoires et pertes des deux côtés

Vendredi, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu son verdict dans la bataille judiciaire opposant les deux entreprises.

Elle conclut tout d’abord qu’Apple n’a pas de position de monopole illégale avec sa boutique d’applications, une victoire importante pour la Pomme. Elle ordonne même à Epic « de payer des dommages-intérêts pour avoir violé son accord de développeur avec Fortnite », explique The Verge dans son compte rendu.

Dans le même temps, elle ordonne aussi à Apple de supprimer ses règles « interdisant aux développeurs d'informer les utilisateurs des alternatives au système d'achat intégré d'Apple », une victoire pour Epic cette fois. En clair, l’éditeur de Fortnite peut proposer à ses joueurs de passer par un autre système pour ses achats, évitant ainsi la commission de 30 % au passage.

Pour rappel, et indépendamment de ce jugement, Apple autorisera à partir de l’année prochaine les applications de type lecteur (musiques, vidéos, livres…) à intégrer un lien vers leur propre boutique en ligne.

Tim Sweeney, fondateur et CEO d‘Epic Game n’est pas content de ce jugement et le fait savoir sur Twitter : « La décision d'aujourd'hui n'est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs. Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs ».

« Fortnite reviendra sur l'App Store d'iOS quand Epic pourra proposer le paiement via l'application en concurrence loyale avec le système d’Apple, en répercutant les économies réalisées sur les consommateurs […] Nous continuerons à nous battre », ajoute-t-il.

Epic a annoncé son intention de faire appel de cette décision.