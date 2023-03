La startup Mozilla.ai va développer des IA open source et « dignes de confiance »

Une nouvelle ruée vers l’or. C’est ainsi que l’on peut résumer la situation autour de l’intelligence artificielle. Si les dernières années ont vu une intensification des annonces, ce n’est rien en comparaison des derniers mois. La grande bataille s’est ouverte dès le premier investissement de Microsoft dans OpenAI.

Depuis, c’est un festival. Il est rare qu’une journée se passe sans qu’une annonce en lien avec l’intelligence artificielle ne soit faite par un acteur ou un autre. Ce matin, par exemple, nous évoquions dans le #Brief l’arrivée de fonctions liées dans Opera et Nextcloud Hub 4, toujours avec cette optique de faire gagner du temps, avec des capacités comme le résumé d’un texte, la génération d’un contenu en suivant quelques instructions, etc.

Microsoft s’est rapidement taillée une place importante dans la communication, tout autant que les démonstrations. Et même si son nouveau Bing a rencontré de réels couacs (voir notre actualité), la technologie sous-jacente reste impressionnante. Google bouge aussi rapidement et permet à un petit nombre de personnes triées sur le volet de tester une préversion de Bard. Même chose pour l’ensemble des grandes entreprises de la tech.

Pour les acteurs plus petits, pas question de se laisser distancer, même si cela signifie passer par les services d’un autre, comme c’est le cas pour Opera et Nextcloud. Et tant pis si ces technologies sont relativement neuves et pas nécessairement bien maitrisées encore. Il y a risque de ringardise pour les entreprises qui ne seraient pas à la page. Qu’importe s’il s’agit d’un autre de ces soufflés que le monde de la tech affectionne, comme ce fut le cas avec le métavers : il faut agir.

Pourtant, les problématiques et technologies ne sont pas nouvelles. Comme l’indique Mozilla, cela fait déjà cinq ans que la fondation travaille sur ces questions, en appelant les acteurs impliqués à faire d’une manière respectueuse pour tous. Puisque manifestement le message n’est pas passé, la fondation passe à l’étape supérieure.

Une startup dédiée à l’intelligence artificielle