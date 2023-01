Microsoft investit plusieurs milliards de dollars dans OpenAI et devient son partenaire exclusif

La rumeur voulait que Microsoft soit en pourparlers avec OpenAI pour un investissement extrêmement massif de 10 milliards de dollars dans l’entreprise. Le montant exact n’a pas été confirmé, mais les deux entreprises ont indiqué, dans un communiqué commun, qu’il s’agissait bien de plusieurs milliards de dollars.

Le nouveau partenariat implique plusieurs changements. D’une part, Microsoft s’engage à fournir à OpenAI des supercalculateurs spécialisés pour une poursuite plus rapide de ses travaux. Ensuite, Microsoft déploiera les modèles OpenAI à ses clients et dans ses produits entreprise pour introduire de « nouvelles catégories d’expériences numériques ».

Enfin, et c’était à prévoir, Azure devient le partenaire cloud exclusif d’OpenAI. Dans la pratique, c’était déjà le cas, tous les développements d’OpenAI s’étant faits dans Azure. C’est maintenant une obligation contractuelle.

« Dans la phase suivante de notre partenariat, les développeurs et organisations de toutes les industries auront accès aux meilleurs modèles, architecture IA et chaines d’outils avec Azure pour construire et exécuter leurs applications », s’enthousiasme Satya Nadella.

Il ne fait aucun doute que Microsoft se positionne désormais comme un acteur de l’intelligence artificielle. Les ambitions de l’entreprise vont loin, et on peut s’attendre à ce que tous les produits de Redmond finissent par contenir une dose plus ou moins importante d’IA.