Mozilla évoque son avenir multifacette et centré sur la communauté, Firefox accepte les extensions MV3

Les dernières années n’ont pas été simples pour Mozilla. Le temps – finalement bref – où Firefox a régné a vite été balayé par le raz-de-marée Chrome. C’est pourtant à Firefox que l’on doit la grande cassure dans l’hégémonie d’Internet Explorer, qui devait tout à coup faire face à un concurrent bien plus moderne, performant et amplement soutenu par les développeurs web.

C’était il y a plus de 20 ans, et Firefox est presque devenu un navigateur de niche, ne comptant plus que pour 7 % environ des visites depuis des ordinateurs, et à peine 0,47 % sur mobile, selon StatCounter. Après cette lente érosion, Mozilla a dû chercher de nouvelles façons de faire rentrer l’argent, car l’accord historique liant le navigateur à Google ne pouvait plus suffire, en plus du problème connu de la dépendance à Google.

Aujourd’hui, Mozilla va mieux. On ne reviendra pas sur le détail des chiffres, déjà abordés dans LeBrief. Retenons que Mozilla Corporation a généré un chiffre d’affaires de 585 millions de dollars grâce au contrat sur le moteur de recherche, les publicités et les abonnements à ses services, dont son VPN, Pocket et MDN Plus. La part des abonnements a largement grandi, représentant 57 millions, soit 125 % de plus que l’année précédente.

Un besoin de redéfinition