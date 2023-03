Nextcloud Hub 4 (version 26) débarque avec des fonctions nourries à l’IA

Nouvelle version pour Nextcloud, avec à son bord des évolutions majeures, dont plusieurs fonctions faisant directement appel à l’IA. Elles sont toutes disponibles en tapant « / » dans la zone de texte (y compris dans Talk).

Nextcloud picore dans plusieurs mangeoires pour ne pas s’enfermer dans un seul modèle. On peut ainsi appeler de la génération d’images via Stable Diffusion, de texte via ChatGPT, déclencher du text-to-speech (pas nouveau, mais intégré dans le même menu), etc.

On retrouve, via ChatGPT, les fonctions dont on commence à avoir l’habitude, comme résumer un texte, écrire un mail et autres.

Parmi les autres apports, citons l’arrivée des tables, la possibilité de renommer des versions d’un fichier pour les retrouver plus facilement, la gestion des salles de réunion et l’enregistrement des appels dans Talk, des performances en hausse (grâce à une meilleure gestion de la mémoire), ainsi qu’une compatibilité améliorée avec les protocoles de stockage et les applications tierces.