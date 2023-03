Opera intègre à son tour de l’IA dans son navigateur, y compris ChatGPT

Opera est le dernier acteur en date à s’élancer sur ce qui est rapidement devenue la nouvelle ruée vers l’or. Dans la dernière révision du navigateur, on peut en activer une fonction nommée « AI Prompts », pour l’instant en préversion.

Opera ne réinvente pas la roue, mais on retrouve quand même des fonctions précises, disponibles depuis un clic droit ou via le menu de partage. Par exemple, on peut demander à Opera de résumer une page, de créer un tweet pour parler d’un site, demander de l’aide sur une équation, écrire du code ou encore créer un brouillon.

Opera est compatible avec ChatGPT et ChatSonic, tous deux disponibles depuis la barre latérale du navigateur. Attention, il sera nécessaire de disposer d’un compte pour chacune de ces IA.

Cette mouture, estampillée 97.0.4719.26, est disponible pour Windows, macOS et Linux. En plus des AI Prompts, elle vient corriger une petite trentaine de bugs. À noter que la fonction est également disponible dans la dernière version d’Opera GX.