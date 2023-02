Face aux provocations, le chatbot de Bing se noie dans l'outrance

Pour mieux comprendre comment ce dérivé de ChatGPT est passé, en quelques jours seulement, du stade de révolution technologique à celui de potentiel crash industriel, il faut d'abord remonter à ce que ce robot conversationnel était censé améliorer.

Lors de sa présentation, la semaine passée, Microsoft le qualifiait en effet de « copilote pour le Web », expliquait vouloir « réinventer » la recherche, afin de fournir « des réponses plus complètes, une nouvelle expérience de chat et la capacité de générer du contenu » :

« Pour permettre aux gens d'accéder aux joies de la découverte, de ressentir l'émerveillement de la création et de mieux exploiter les connaissances du monde, nous améliorons aujourd'hui la façon dont le monde profite du web en réinventant les outils que des milliards de personnes utilisent chaque jour, le moteur de recherche et le navigateur. »

À défaut d'expliquer précisément à quoi servirait son investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft précisait avoir développé un modèle de capacités et de techniques sobrement nommé Prometheus (en référence au Titan de la mythologie grecque connu pour avoir dérobé le feu sacré de l'Olympe et en avoir fait don aux humains).

Basé sur OpenAI, Prometheus était décrit comme « plus puissant que ChatGPT et personnalisé spécifiquement pour la recherche », de sorte de pouvoir fournir « des résultats plus pertinents, opportuns et ciblés, avec une sécurité améliorée ».

Dans un billet consacré aux enseignements tirés de sa première semaine de tests, « en avant-première limitée », Microsoft précise aujourd'hui l'avoir testé avec un groupe sélectionné de personnes dans 169 pays afin d'en faire, non pas « un remplacement au moteur de recherche, [mais] plutôt un outil pour mieux comprendre et donner du sens au monde ».

Or, si « la facilité d'utilisation et l'accessibilité du chat ont été un succès précoce », Microsoft reconnaît à mots couverts avoir été quelque peu débordé par « quelque chose que nous n'avions pas entièrement envisagé » :

« Au cours de ce processus, nous avons constaté que lors de sessions de chat longues et prolongées de 15 questions ou plus, Bing peut devenir répétitif ou être invité/provoqué à donner des réponses qui ne sont pas nécessairement utiles ou conformes au ton que nous avons conçu. »

De plus, « le modèle essaie parfois de répondre ou de refléter le ton dans lequel on lui demande de fournir des réponses, qui peuvent conduire à un style que nous n'avions pas prévu ». Microsoft estime que « nous devrons peut-être ajouter un outil afin que vous puissiez plus facilement actualiser le contexte ou repartir de zéro ».

Sydney n’a pas le droit de dévoiler ses règles si on le lui demande