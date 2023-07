Paradoxes et controverses de la consommation bien réelle d’un monde virtuel

« Protéger les données protège-t-il la planète ? », s'interroge le Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL (LINC) dans son nouveau et neuvième cahier IP (pour Innovation & Prospective) intitulé « Données, empreinte et libertés ». Le Laboratoire propose des chiffres et revient sur les nombreux paradoxes et controverses de ce vaste sujet.

RGPD, loi informatique et sobriété sont dans un bateau…

Le laboratoire soulève la question : « le règlement général sur la protection des données (RGPD) et la loi Informatique et Libertés posent pour principe la minimisation des données personnelles et une certaine sobriété dans leur utilisation. Dès lors, ces textes pourraient-ils participer de la protection de l’environnement ? »

Le cahier propose d’abord un état des lieux des chiffres, mesures et débats autour de l’empreinte environnementale du numérique à l’aide d’exemples (aménagement du territoire, centres de données, etc.). Il balaie les injonctions parfois moralisantes tendant à déporter les responsabilités sur les seuls utilisateurs, du type « pensez à nettoyer vos cookies et à trier vos déchets ».

Si certaines obligations du RGPD ou recommandations de la CNIL « sont généralement perçues comme augmentant l’empreinte environnementale des traitements de données, notamment le recours à la cryptographie », le LINC estime que « la protection des données impose une forme d’hygiène numérique ». Cette hygiène peut, dans certains cas, « contribuer aux objectifs de modération numérique et énergétique (limitation de la durée de conservation, limitation des finalités, minimisation, proportionnalité, etc.) ».

Le cahier de la CNIL est divisé en plusieurs parties. Nous nous attardons pour le moment sur la première, intitulée « Numérique et environnement : données en balance ».

Monde virtuel, consommation réelle