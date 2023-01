Des terres rares découvertes dans le nord de la Suède

La compagnie minière publique suédoise LKAB a annoncé avoir découvert, dans le nord de la Suède, « le plus grand gisement connu » de terres rares en Europe, explique l'agence de presse suisse ATS.

Ce site se situerait près de la ville de Kiruna déjà connue pour son gisement de minerai de fer découvert à la fin du XIXe Siècle. La ville a d'ailleurs établi un plan de déménagement d'une partie de la ville menacée d'effondrement par la poursuite de l'exploitation de la mine de fer.

Le nouveau gisement découvert contiendrait plus d'« un million de tonnes d’oxydes de terres rares » selon les estimations préliminaires. « Nous prévoyons qu’il faudra plusieurs années pour étudier le gisement et les conditions d’une exploitation rentable et durable », explique le PDG de LKAB, Jan Moström. Cela pourrait prendre entre 10 et 15 ans selon lui.