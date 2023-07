« Guerre » des semi-conducteurs et matériaux critiques : la Chine restreint les exportations, Bruxelles s'inquiète

La Commission européenne s'est dite « inquiète » des restrictions que la Chine va imposer sur les exportations de deux matériaux critiques indispensables aux semi-conducteurs et dont elle est le principal producteur, rapporte l'AFP . Elles s’installent dans un climat tendu où États-Unis et Europe mettent aussi en place des « licences » sur les exportations.

La liste des matériaux critiques de la Commission européenne comporte 30 éléments dans sa version de 2020. Ils représentent « un risque particulièrement élevé de pénurie d’approvisionnement dans les dix prochaines années et [...] jouent un rôle particulièrement important dans la chaîne de valeur ». Cette liste est mise à jour tous les trois ans, la prochaine version devant arriver cette année.

Coup de semonce : la Chine impose des licences sur l’exportation

La Chine a annoncé que les exportations de gallium et de germanium nécessiteront, à compter du 1ᵉʳ août, une licence pour être autorisées. Devront également être précisés le destinataire final des exportations et l'objet de leur utilisation.

Le pays justifie ces mesures par la nécessité de « préserver la sécurité et les intérêts nationaux », à l'image de ce qu'exigent les pays occidentaux en matière d'exportation de biens « à double usage ». On peut aussi y voir un début de réponse aux restrictions américaines et européennes.

Pourquoi le gallium et le germanium ?