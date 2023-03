L'Europe dégaine ses règlements sur les matières premières critiques et l'industrie « net zéro »

Coup sur coup, l’Europe a proposé tout un ensemble de mesures et une législation pour deux problématiques liées et d’actualité : les matières premières critiques et l’industrie à zéro émission nette. Un ambitieux programme qui repose en grande partie sur les entreprises.

L'accès aux matières premières est un sujet régulier depuis quelques années. La crise sanitaire et les énormes problèmes d’approvisionnement qui en ont découlé, ainsi que la guerre en Ukraine, ont braqué de puissants projecteurs sur la dépendance du Vieux continent à l’Asie et l’Afrique. 63 % du cobalt mondial est par exemple extrait au Congo, et 60 % de cette matière première sont raffinés en Chine. Plus parlant encore, 97 % du magnésium utilisé en Union européenne provient de Chine.

La Commission européenne aimerait donc se doter d’une industrie plus souveraine, donc sur son sol, si possible avec des matières premières extraites sur son territoire.

Dans le même temps, la Commission, qui a affiché des objectifs ambitieux sur la réduction des gaz à effet de serre, veut donner un sérieux coup de fouet à la transition vers une industrie bas-carbone et zéro émission nette, « afin d’intensifier la production de technologies propres dans l’UE et d’assurer que l’industrie soit prête pour la transition vers une énergie propre ». Elle a proposé il y a quelques jours une nouvelle législation pour accélérer le pas, qui doit également répondre à la pression américaine.

La Commission propose son Critical Raw Materials Act

Le CRMA est un nouveau cadre législatif pour s’attaquer au problème des matières premières critiques. Elles sont dites « critiques » à cause de leur importance dans nombre de domaines, dont le numérique au sens large et les batteries, mais également l’aérospatiale et la défense.

Le Critical Raw Materials Act veut « garantir un approvisionnement sûr, diversifié, abordable et durable ». Il inclut un règlement et une communication pour « atténuer les risques pour les chaînes d'approvisionnement liées à ces dépendances stratégiques afin de renforcer sa résilience économique ». En outre, les pénuries constatées « peuvent mettre en péril les efforts que l'UE déploie pour atteindre ses objectifs climatiques et numériques ».