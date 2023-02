L’Europe avance (doucement) « pour surmonter la pénurie de semi-conducteurs »

En guise de préambule, le Parlement européen rappelle que la production de micropuces « repose sur une chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe et interdépendante » au niveau mondial. Un exemple : « Une grande entreprise de semi-conducteurs peut s'appuyer sur pas moins de 16 000 fournisseurs hautement spécialisés situés dans différents pays ». Et il ne faut pas oublier les difficultés pour obtenir certains matériaux rares et/ou critiques.

Cette interdépendance mondiale fragilise la chaîne d'approvisionnement. En effet, des événements géopolitiques, même lointains, peuvent avoir des conséquences tangibles à nos portes. Et ces dernières années ne nous ont pas épargnés… c’est le moins que l’on puisse dire.

Une pénurie, des causes multiples

On pense évidemment à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinements qui ont suivi, mais ce n’est pas le seul élément, loin de là : « Des développements récents comme la guerre en Ukraine [dont l’invasion a débuté il y a un an presque jour pour jour, ndlr] ont suscité des inquiétudes supplémentaires pour le secteur des puces. D'autres événements tels que des incendies et des sécheresses ont touché de grandes usines de fabrication et ont aggravé la crise ».

Le Parlement européen estime que « la pénurie actuelle de micropuces devrait se poursuivre tout au long de 2023 car la plupart des solutions ont de longs délais de livraison. Par exemple, il faut deux à trois ans pour construire une nouvelle usine de fabrication de puces ».

Les semi-conducteurs sont partout

S’il est besoin de le préciser, rappelons que les puces électroniques sont des briques indispensables à tous les produits numériques du quotidien : smartphone, voiture, ordinateur, gestion de l’énergie, santé, communication, etc. Le Parlement explique qu’un « téléphone portable contient environ 160 puces différentes alors que des voitures électriques hybrides en contiennent jusqu'à 3 500 ».

Ces puces sont également à la base des technologies qui transforment notre monde numérique comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, le cloud, les supercalculateurs… Bref, elles sont partout et dirigent presque le monde.

Problème pour le Parlement, « en moyenne, près de 80 % des fournisseurs des entreprises européennes opérant dans l'industrie des semi-conducteurs ont leur siège en dehors de l'UE ».

Les ambitions de la Commission