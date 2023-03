Empreinte du numérique : les prévisions (inquiétantes) de l’ADEME et l’Arcep aux horizons 2030 et 2050

L’ADEME et l’Arcep ont publié leur troisième et dernier rapport sur l’état du numérique en France, sous le prisme de la durabilité et de l’empreinte carbone. C’est l’heure du bilan, mais surtout des analyses prospectives. Les deux agences ont réuni leurs pistes dans quatre scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste.

En août 2020, le Ministère de la Transition écologique et le Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance confiaient une mission à l’ADEME (Agence de la transition écologique) et l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) : mesurer l’empreinte du numérique et chercher des leviers d’actions et des bonnes pratiques pour la réduire.

En janvier 2022, les deux agences remettent les deux premiers volets d’un rapport prévu en trois parties. Ils étaient consacrés à la mesure de cette empreinte et aux méthodologies adoptées.

Hier, le troisième et dernier volet est sorti. Très attendu, il fait le point sur les constats réalisés depuis le début du chantier en 2022, trace les grandes tendances à venir, établit plusieurs scénarios prospectifs et doit servir de base aux réflexions futures, notamment ce qui va être demandé aux entreprises du numérique.

Le point sur la consommation du numérique

Commençons par rapport qu’en matière de numérique, les différents maillons de la chaine n’ont pas la même empreinte carbone. Loin de là même : les équipements comptent pour 79 % de l’empreinte, contre 16 % pour les centres de données et 5 % pour les réseaux.

Dans l’ensemble, l’écrasante majorité de cette empreinte provient de la fabrication, ce qui fait dire aux deux agences : « avant même que nous n’utilisions notre dernier smartphone, téléviseur ou ordinateur flambant neuf, il a déjà produit près de 80 % des émissions de gaz à effet de serre qu’il émettra durant sa (trop courte) vie ».

Ce volet est riche de chiffres « lourds », au sens figuré comme au propre : un(e) Français(e) consomme en moyenne 949 kg de ressources (fabrication des équipements) et produit 301 kg de déchets par an, uniquement pour le numérique. Et si ces chiffres vous semblent énormes, c’est parce qu’ils prennent en compte tous les éléments de la chaine de la production et de traitement des déchets, y compris l’extraction des ressources, qui produit elle-même des déchets. Les ressources elles-mêmes comprennent les ressources abiotiques (matériaux, énergie fossile, etc.), la biomasse, ainsi que les déplacements de terre et d’eau.