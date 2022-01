Empreinte environnementale du numérique : entre certitudes, inconnues et recommandations

En guise de préambule, l’Arcep rappelle que, en août 2020, les ministères de la Transition écologique et celui de l'Économie, des Finances et de la Relance lui ont confié – ainsi qu’à l’ADEME – « une mission commune de 18 mois, visant à mesurer l’empreinte environnementale du numérique en France et à identifier des leviers d’actions et des bonnes pratiques pour la réduire ». Les premières conclusions viennent d’être publiées.

La mission comporte trois volets :

Qualifier l’empreinte environnementale actuelle des réseaux fixes et mobiles, avec des projections en 2030 et 2050 ;

Quantifier l’empreinte environnementale du numérique sur l’ensemble du système (équipements, réseaux, centres de données) et en prenant en compte les usages des particuliers et des entreprises ;

Définir des leviers d’actions et des bonnes pratiques pour réduire cette empreinte.

Dans ce genre d’étude, la méthodologie est très importante. L’Analyse du cycle de vie (ACV) a été retenue, « puis soumise à une revue critique confiée à un tiers ». De plus amples détails sont disponibles dans ce document. Mais les limites sont nombreuses, reconnaissent les deux institutions, et elles sont détaillées page 25 de ce document. Dans l’annexe 7, on trouve un recueil des informations techniques utilisées, notamment sur le nombre d’appareils de chaque catégorie, leur consommation énergétique par an et leur durée de vie.

L’approche de l’Arcep et de l’ADEME se veut à la fois « multicritère », car les impacts environnementaux ne se réduisent pas aux émissions de gaz à effet de serre, « multi-étapes » avec les phases de fabrication, de distribution, d’utilisation et fin de vie, et enfin « multicomposants » afin d’appréhender des systèmes composés d’une multitude d’équipements avec des cycles de vie propre à chacun.

Entrons maintenant dans le vif du sujet.

GES, empreinte carbone et consommation du numérique