Synology continue de décliner sa série de NAS x23, le RAID 50 et 60 arrivent sur DSM

Alors que Synology vient tout juste d'annoncer un nouveau NAS DS423+, nous en profitons pour faire un tour de cette gamme qui compte désormais sept références, allant du DS223 au DS1823xs+, en passant par les DS423+, DS723+ et DS923+. Le fabricant nous confirme qu'il travaille à l'intégration du RAID 50 et 60 dans son interface DSM.

DS723+ et DS923+ partagent la même plateforme AMD Ryzen R1600

La nouvelle génération de NAS DiskStation (DS) x23 a été inaugurée en octobre dernier avec le DS923+ (quatre emplacements). Comme nous l'avions expliqué à l'époque, il s'agissait d'une évolution du DS920+ avec un changement de plateforme : exit le Celeron J4125 (4C/4T) d'Intel et bonjour le Ryzen R1600 (2C/4T) d'AMD, avec 4 Go de mémoire. Pour rappel, nous avons testé le DS1522+ équipé du même processeur.

C'était ensuite au tour du DS723+ d'être annoncé. Ce modèle plus compact dispose de deux emplacements. Il exploite le même CPU, mais avec 2 Go de mémoire vive seulement. Aussi bien le DS923+ que le DS723+ disposent d'un emplacement PCIe 3.0 x2, de deux ports Ethernet Gigabit, d'un eSATA, d'USB 3.2 gen 1 et de deux emplacements M.2 pour ajouter des SSD NVMe.

Le DS423+ passe à quatre cœurs, sur un Celeron J