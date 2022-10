Synology 2023 : NAS DS923+, routeur Wi-Fi 6 WRX560 (mesh), scale-out jusqu'à 12 Po, caméras IP maison

Hier, Synology organisait une conférence de presse afin de présenter ses nouveautés pour l'année à venir. Comme c'est le cas depuis des années, les annonces étaient quasi exclusivement tournées vers les professionnels.

La partie logicielle tenait une place importante, notamment avec l'annonce de DSM 7.2 « dont la sortie est prévue début 2023 » indique le constructeur. On y retrouvera le transfert multicanal SMB, WORM (Write One Read Many), le chiffrement de volume complet (enfin !)... Nous reviendrons prochainement sur toutes ces annonces dans un article dédié.

DS923+ au rapport : un DS1522+, mais avec quatre baies

Cette année, aucun nouveau NAS n'a été présenté durant la conférence. Il y a en avait pourtant un exposé dans le showroom : le DS923+. Comme son nom l'indique, il vient remplacer le DS920+. De manière générale, le DS923+ n'est pas sans rappeler le DS1522+, mais avec quatre emplacements au lieu de cinq.

Le constructeur nous confirme en effet qu'un Ryzen R1600 d'AMD est aux commandes, alors que le DS920+ exploite pour rappel un Celeron J4125 d'Intel. 4 Go de mémoire ECC sont installés par défaut dans le DS923+, mais il est possible de grimper jusqu'à 32 Go (2x 16 Go).

La connectique est réduite au minimum avec deux ports réseau à 1 Gb/s seulement, du eSATA et de l'USB 3.x. Sur l'arrière, un emplacement est disponible pour ajouter une carte d'extension (optionnelle et propriétaire) avec un port à 10 Gb/s : l'E10G22-T1-Mini avec une interface PCIe 3.0 x2. Elle est aussi compatible avec les NAS RS422+ et DS1522+. Avec celle-ci, le fabricant annonce des débits maximums de 625 Mo/s en lecture et de 559 Mo/s en écriture. Sans, il faudra se contenter des 128 Mo/s théorique des ports réseau Gigabit.

Le fabricant nous confirme qu'il n'a pour le moment pas l'intention de proposer de cartes à 2,5 ou 5 Gb/s, et on regrette une fois encore que le Multi-GIG ne soit pas présent par défaut sur les NAS. D'autant sur la série « + » et compte tenu du coût de cette option qui n'est pas négligeable ; 180 euros chez LDLC pour la carte E10G22-T1-Mini. Le DS923+ est pour sa part annoncé à 529 euros.

Scale-out : 12 Po, 60 Go/s et 80 000 connexions simultanées