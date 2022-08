Stockage : on grimpe d’un cran avec les RAID 6, 10, 50, 60…

Dans la première partie de notre dossier sur le RAID, nous avons vu le vocabulaire de base, le principe de fonctionnement de cette technologie ainsi que les premiers niveaux 0, 1 et 5. Il est désormais temps d’aller un peu plus loin, en commençant par le RAID 6, avant de passer aux niveaux à deux chiffres et au RAID hybride de Synology.