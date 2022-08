Stockage : c’est quoi un RAID et comment ça marche

Dans le domaine informatique, les besoins de stockage sont toujours plus importants, côté grand public et professionnel. Deux points sont à prendre en compte : une tolérance plus ou moins importante aux pannes et les niveaux de performances. Le RAID peut apporter des solutions sur les deux points.

Si les SSD ont le vent en poupe pour leurs débits (théoriques) et faible latence, les disques durs restent largement plus intéressants sur le rapport capacité/coût. On trouve en effet des HDD de 4 To aux alentours de 80 euros, et même des versions de 14 To à moins de 250 euros. Avec des SSD, les chiffres s’envolent, surtout si l’on prend du PCIe/NVMe.

Problème : avec une telle capacité, à la moindre défaillance du disque dur, ce sont autant de données qui s’envolent. Pour éviter de dépendre de la panne d'un ou plusieurs périphériques de stockage, une technologie de redondance née dans les années 90 est le plus souvent utilisée : le fameux RAID. Si son évolution est plutôt limitée, il en existe différents types, qui peuvent évoluer selon le nombre d'éléments et les constructeurs.

Avant de continuer, un point important à bien prendre en considération : le RAID n'est pas une solution de sauvegarde en tant que telle, c'est plutôt une protection contre la défaillance d'une (ou plusieurs) unité de stockage. Cette technologie peut néanmoins s’inscrire dans le cadre d’une stratégie globale de sauvegarde.

Le RAID en quelques mots