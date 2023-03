Synology RS2423(RP)+ : un NAS rackable de 12 baies avec Ryzen V1780B et 10 GbE

Les habitués de la marque l’auront compris à la simple lecture de sa référence. Le NAS peut gérer jusqu’à 24 périphériques (via une unité d’extension RX1223RP), tandis que la version RP dispose d’une alimentation redondante.

Pour le reste, un Ryzen V1780B (4C/8T jusqu’à 3,6 GHz) d’AMD est aux commandes, avec 8 Go de mémoire, extensibles jusqu’à 32 Go. Synology annonce jusqu’à 3,5 Go/s en lecture et 1,7 Go/s en écriture.

La connectique ne comprend que deux ports Ethernet à 1 Gb/s et un autre à 10 Gb/s, avec deux USB 3.2 Gen 1. Un emplacement PCIe 3.0 x8 (câblé en x4) permet d’ajouter une carte si besoin.

Le constructeur ne donne pas de tarif, mais PC21 le propose à partir de 2 742 euros, contre 2 400 euros environ chez NAS Expert.