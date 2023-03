Synology DS1823xs+ : 8 emplacements, Ryzen V1780B et 10 GbE

Ce nouveau NAS est animé par un processeur AMD, comme les RS2324(RP)+ qui viennent d’être annoncés. 8 Go de mémoire (extensibles jusqu’à 32 Go) sont de la partie. Le fabricant revendique jusqu’à 3,1 Go/s en lecture et 2,6 Go/s en écriture.

On retrouve également deux emplacements M.2 pour SSD NVMe, un port PCIe 3.0 x8 (câble en x4), deux eSATA, trois USB 3.1 Gen 1, ainsi que trois RJ-45… dont un à 10 Gb/s. Tous les détails se trouvent par ici.

LDLC le propose à 2 150 euros, avec une disponibilité à plus de 15 jours.