Test du DS1522+ : processeur Ryzen et 8 Go de RAM dans un NAS Synology

Cela a pris du temps, mais Synology s'est mis aux processeurs Ryzen il y a quelques années maintenant. Cela s'est principalement fait à travers l'utilisation massive d'un modèle prévu pour le marché de l'embarqué : le V1500B. Un pas dans le bon sens, même si le Taïwanais a tendance à mal traiter ces modèles puisque, face à des équivalents équipés de processeurs Intel, ils n'ont en général pas de 10 Gb/s natif ou de garantie 5 ans.

Mais ils permettent d'avoir un processeur performant à « moindres frais ». Lors de nos précédents tests, on regrettait néanmoins qu'il ne s'agisse toujours que de Ryzen de première génération (Zen), à l'architecture vieillissante, dépourvus de partie graphique intégrée (et donc d'accélération matérielle des vidéos), contrairement à ce qui était la règle jusqu'à maintenant chez Synology avec des puces Realtek ou Celeron.

Autre point négatif : bien que peu coûteux pour leur gamme, ces NAS nécessitaient un investissement proche des 1 000 euros au minimum. On se demandait donc quel serait le choix du constructeur lors du renouvelement des modèles plus accessibles. On l'a découvert avec le DS1522+, un modèle réservant quelques surprises.

Un modèle à l'équilibre différent, mal positionné