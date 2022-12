Fibre optique : l’Arcep analyse l’état des points de mutualisation et de branchement optiques

Sur les six premiers mois de l’année, le régulateur des télécoms a analysé sur le terrain 840 points de mutualisation (PM) et 3 586 points de branchement optiques (PBO). Il avait pour cela publié un appel à la concurrence fin 2021. Ces points se situent dans des zones moins denses AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement), AMEL (Appel à Manifestation d'Engagements Locaux) ou RIP (Réseau d'Initiative Publique), avec environ les trois quarts des 840 points de mutualisation en zone d’initiative privée (AMII ou AMEL). Les RIP sont pour rappel financés par des fonds publics. Pour chaque PM, 4 ou 5 PBO (Point de Branchement Optique) ont été analysés, soit un total de près de 3 600. Un rapport de 15 pages (PDF) a été publié.

Première question qui vient à l’esprit : 840 PM sont-ils représentatifs ? Pas vraiment, puisqu’ils ne représentent que 0,35 % des 240 000 PM que l’on compte en France. L’Arcep prend d’ailleurs bien soin de le préciser : « En raison des biais et des résultats non statistiquement représentatifs, liés aux modalités de sélection des équipements des réseaux analysés (PM et PBO) et à la taille de l’échantillon, cette analyse de terrain livre des enseignements uniquement qualitatifs ».

Avant d’entrer dans les détails, voici la conclusion générale du régulateur des télécoms : « Des défauts, en particulier sur l’état des câblages, ont été constatés sur une proportion non négligeable de PM et de PBO ». Elle attire ensuite l’attention des opérateurs « sur l’importance de corriger les défauts constatés et de mettre en place les mesures pour éviter la survenance de ces défauts à l’avenir afin d’assurer la pérennité des réseaux ».

OI, OC, PM, PBO, PTO… vous avez les bases ?