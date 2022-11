Déploiement de la fibre, cyberattaques, taxe sur la bande passante : l'Avicca fait le point

Dans la jungle, terrible jungle...

Le sénateur commence par revenir sur le déploiement de la fibre, dont les nombreux problèmes ne sont toujours pas réglés... loin s'en faut. Plusieurs participants nous ont en effet confirmé que la situation ne s'était pas franchement améliorée en un an. Pire, cela touche désormais la desserte, nous précise Ariel Turpin, le délégué général de l'Avicca (Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l’Audiovisuel).

En guise d'introduction, Patrick Chaize parle d'une « drôle de petite musique du FTTH pour tous qui semble de plus en plus être dissonante ; il faut en tout cas porter un casque anti-bruit et des œillères pour ne pas l'admettre ». Le président de l'Avicca explique que c'est « encore et toujours le même refrain depuis six ans sur la cacophonie des raccordements en fibre optique », problèmes qui s'étendent désormais à la desserte. Il pointe du doigt « les pratiques déplorables d'installateurs sur le terrain [...] mal rémunérés », avec par exemple un sous-traitant en bout de course payé 53 euros pour un raccordement facturé 500 euros...

La proposition de loi examinée au Sénat début 2023...