Déploiement de la fibre : l’Avicca grogne et distribue les mauvais points

Le déploiement de la fibre en France suit son cours, sous l’impulsion du plan France THD. Les écarts se creusent entre les zones, et l’Avicca souhaiterait que l’Arcep et/ou l’État sévissent davantage afin de faire respecter les engagements des uns et des autres. L’ombre de la pénurie des poteaux plane toujours.

Suite à la publication par l’Arcep de l’observatoire du déploiement de la fibre optique en France, l'Association des Villes et Collectivités pour les Communications électroniques et l'Audiovisuel (Avicca) revient sur les ce sujet, zone par zone. Comme nous l’avions expliqué dans notre analyse, le déploiement dans les RIP (Réseaux d’Initiative Publique) monte en puissance, il a même pris le dessus sur les zones privées au second trimestre.

L’association s’en félicite d’ailleurs : « avec 850 000 prises déployées sur les seuls réseaux d’initiative publique (RIP), soit un doublement par rapport au T2 2020, la filière professionnelle prouve qu'elle est en capacité de déployer massivement des prises "consommant" 9 fois plus de supports aériens et 2 fois plus de génie civil qu'une même prise en zone d'initiative privée ». En effet, les lignes sont généralement plus longues et nécessitent de recourir à des supports extérieurs dans les zones rurales, par rapport aux grandes villes.

Elle en profite pour dénoncer la « passivité » de Bouygues Telecom, Free et SFR qui ne se contentent « même plus de faire de la figuration ». En effet, « Orange reste de plus en plus seul à déployer (115 000 prises sur les 117 000 déployées) ». De manière générale, de nouvelles prises sont installées partout sur le territoire, mais cela n’est pas forcément suffisant face aux nouvelles constructions et donc à l’augmentation du nombre de locaux à raccorder.

L’Avicca donne plusieurs chiffres pour étayer son propos et remet quelques pendules à l’heure au passage.

ZTD : plus je déployais moins vite, moins j’avançais plus vite