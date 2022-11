Jungle dans la fibre optique : des plans de remise en état chez Altitude Infra et XpFibre… mais est-ce suffisant ?

Altitude Infra et XpFibre ont notifié à l’Arcep, régulateur des télécoms, leurs plans pour remettre en état une partie de leurs réseaux, pour un total de 433 000 locaux à eux deux… mais est-ce suffisant ou bien simplement l’arbre qui cache la forêt ? Éléments de réponse avec Ariel Turpin, délégué général de l’Avicca qui se montre particulièrement inquiet du cas de XpFibre chez qui « il serait à priori plus simple de dire où il n'y a pas besoin de reprendre ».

L’Arcep explique que, via sa plateforme « J’alerte l’Arcep », elle reçoit régulièrement des alertes d’élus, d’opérateurs et d’utilisateurs sur la qualité des réseaux FFTH : « utilisateurs débranchés au profit d’un nouvel abonné, dégradation des armoires de rue, déconnexions temporaires, difficultés de raccordement… ». Rien de neuf pour qui suit un minimum cette actualité.

Depuis maintenant un peu moins de deux ans, le régulateur a récolté des données sur la « qualité de l’exploitation des réseaux en fibre optique (FTTH) en France ». Il en ressort, selon l’Arcep, « une situation contrastée en fonction des réseaux considérés : un petit nombre de réseaux, représentant environ 2% du parc de lignes en fibre optique et majoritairement situés en Île-de-France, connaissent un taux de panne très supérieur à la moyenne ». Supérieur de combien par rapport à quelle moyenne ? Mystère et boule de gomme. Selon le dernier observatoire de l’Arcep, la France compte 16,3 millions de lignes FTTH, ce qui donnerait donc plus de 300 000 lignes problématiques en se basant sur les 2 %.

Les problèmes ne sont pas nouveaux, on en parle depuis des années, mais la densification des connexions dans les points de mutualisation (PM) – qui vont de pair avec l’augmentation du nombre d’abonnés – ne fait qu’aggraver les choses, et cela pourrait donc encore empirer si rien n’est fait. Fin 2021, l’Arcep sortait enfin du bois avec un plan d’action et montrait enfin les crocs.

Fin septembre de cette année, les opérateurs et les représentants de la filière Infrastructures Numériques se sont engagés – auprès du ministre chargé des communications électroniques et du numérique et devant la présidente de l’Arcep – sur quatre points :

mise en place d’une labellisation des intervenants et des entreprises validant les compétences des techniciens ;

renforcement des contrôles à chaud des interventions grâce à la mise en place de e-intervention [un outil développé par les opérateurs, ndlr] et au partage des calendriers hebdomadaires d’intervention des techniciens des opérateurs commerciaux (sur une vingtaine de réseaux d’initiative publique dans un premier temps)

mieux contrôler la qualité des raccordements grâce à une trajectoire d’amélioration des compte rendu d’intervention (CRI) photos pour les rendre plus exploitables

remise en état des infrastructures dégradées, incluant non seulement une remise en état matérielle du réseau mais également un réalignement des systèmes d’informations des opérateurs avec le terrain

C’est donc le dernier point dont il est question aujourd’hui avec la notification par Altitude Infra et XpFibre de leurs plans de remise en état respectifs… mais est-ce suffisant ? Pas sur du tout…

Plan de reprise pour 70 PM et 33 000 locaux chez Altitude Infra