Altitude rachète « la majeure partie des actifs de Covage »

Suite au rachat de Covage par SFR FTTH (Altice, Allianz et Omers), la Commission européenne avait donné son feu vert, sous certaines conditions (notamment la vente d'actifs). Altitude vient justement d’annoncer l’acquisition auprès de Covage « de 26 réseaux publics et privés dont 18 dédiés aux entreprises et 8 réseaux mixtes ».

« Le périmètre acquis fait d’Altitude l’opérateur indépendant de référence en matière d’infrastructures de fibre optique sur le territoire français et le premier opérateur de réseaux publics à l’échelle du pays […] plus de 5 millions de prises, desservant plus de 12% de l’ensemble des foyers français, qui seront produites et exploitées par Altitude à travers sa filiale Altitude Infra », affirme l’opérateur.

Il y a quelques jours, Adista et unyc ont annoncé « avoir signé un accord d’exclusivité en vue de leur rapprochement stratégique ». Ce projet « permettra la constitution d’un nouveau groupe entre le premier opérateur alternatif B2B cloud et communications en France, et l’acteur majeur de la vente indirecte de services télécoms ».

Le groupe devrait réaliser en 2021 un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros, avec 900 collaborateurs.