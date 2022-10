Technologie et écologie : où en sommes-nous du recyclage et de la seconde vie ? 

Pour que les pires dystopies et ambiances cyberpunk ne deviennent pas une réalité, l’écologie doit se placer au cœur de la high-tech. Le green-washing, à base de coques recyclées sur des appareils enfermant du mercure, du plomb, du cadmium et autres substances que l’on vous déconseille de déguster à la paille, risque de ne pas suffire. Mais alors, que faire ? Nous en avons discuté avec Claire Lemarchand, directrice chez Ecosystem.eco.

Fini l’abondance, l’heure est à la sobriété, parait-il. Une fois les effets d’annonce et les déclarations d’intentions passées, nous devons remettre en question nos usages et mieux réfléchir notre équipement électronique, autant pour des raisons écologiques qu’économique.

Pour cela, commençons par enfoncer une porte ouverte : le matériel le plus respectueux de l’environnement est celui que l’on ne produit pas. La Palice n’aurait pas dit mieux ! Une fois qu’un iBidule ou Galaxy Machin atterrit dans les mains d’un utilisateur, son empreinte écologique n’est déjà plus à compter en quantité négligeable.

Ces deux marques évoquées à mots couverts fournissent toutefois d’excellentes prestations, on peut alors légitimement s’interroger sur la durabilité de leurs produits avant de les considérer comme obsolètes. Et si l’usage premier ne vous satisfait plus, est-il possible de leur trouver une autre vocation ? Enfin, se pose la question de la revente pour une seconde vie ou un recyclage en bonne et due forme.

Empreinte incompressible, Green IT et AGEC