Android 13 disponible en version finale, la fragmentation est toujours importante

Android 13 est d’ores et déjà disponible pour les Pixel de Google, à partir de la série 4 (4a et 4XL). Des notifications sont envoyées aux utilisateurs, sinon il est possible de télécharger les images directement par ici. Google précise que sur les Pixel 6 et 6 Pro il ne sera pas possible de revenir à Android 12 une fois la mouture 13 installée.

Si vous étiez inscrit à la bêta d’Android 13, vous restez sur cette branche et recevrez donc de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles soient déployées à tous les utilisateurs. Si vous souhaitez maintenant basculer sur le canal stable, il suffit de se rendre sur cette page et « désactiver » votre smartphone.

La fragmentation d’Android reste importante, Android 11 est à 27 %

Il y a quelques jours, Google a mis à jour les chiffres de la fragmentation d’Android. Cela fait plusieurs années qu’ils ne sont plus publiés sur le Dashboard d’Android. On les retrouve désormais dans Android Studio, avec des mises à jour plus ou moins régulières. Les derniers chiffres datent de début août, comme l’indique 9To5 Google.

Android 12 est à seulement 13,3 % de parts de marché un peu moins d’un an après son lancement, contre 27 % pour Android 11 et 22,3 % pour Android 10. Android 9 est pour sa part à 14,5 %, tandis qu’Android 8 est encore à 10,9 %. Cette mouture a pour rappel été lancée il y a cinq ans déjà, en 2017.

Le principal problème de cette fragmentation étant le manque de mises à jour de sécurité pour les anciennes versions du système d’exploitation. Même s’il arrive à Google de publier des mises à jour d’AOSP, il faut encore que les fabricants de smartphones les prennent en compte pour ensuite les déployer à leurs clients… ce qui n’est pas gagné sur des smartphones qui ont plusieurs années au compteur ; c’est bien dommage.

Quoi qu’il en soit, Android 11 reste donc la mouture majoritaire pour le moment, suivi par Android 10. À elles deux, ces versions sont quasiment présentes sur un terminal sur deux. Android 9 pointe donc en troisième position et Android 12 un cran derrière.