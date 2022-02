Android 13 : calendrier, tour des nouveautés et « rétrocompatibilité »

Google vient de donner officiellement le coup d’envoi de la prochaine version de son système d’exploitation pour les smartphones et tablettes. Autant le dire tout de suite, même si vous avez un smartphone compatible il n’y a aucune urgence à sauter le pas. En espérant que les prochaines moutures apportent davantage de concret pour les utilisateurs.

Les Pixel 4 et plus récents peuvent ainsi dès à présent en profiter, mais à vos risques et périls. En effet, s’agissant d’une version Developer Preview (et donc même pas encore en bêta) des instabilités et des problèmes plus ou moins graves peuvent subvenir. Étant donné la liste des nouveautés, le jeu n’en vaut pas forcément la chandelle, d’autant qu’il est toujours possible de passer par Android Emulator pour essayer Android 13.

Deux Developer Previews et quatre bêtas avant la version finale