Android 12 est disponible en version finale sur les Pixel (à partir du 3)

Après des mois de bêta, la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Google se lance. Elle signe le retour du petit nom associé, avec Snow Cone dans le cas présent.

Android 12 AOSP était pour rappel disponible en version finale depuis le début du mois, cette publication était donc attendue et coïncide avec le lancement des Pixel 6 (Pro). Google propose une liste de 12 nouveautés, que nous avons également détaillées au gré des préversions.

Android 12 se déploie dès aujourd’hui sur les Pixel 3, 4 et 5. Il « arrivera sur les smartphones Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo, Xiaomi et plus tard cette année ».