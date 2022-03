Faute d'urgence, la justice européenne maintient le bannissement de RT France

Début mars, en réaction à l’invasion militaire de l’Ukraine par la Russie, le Conseil a publié un règlement organisant le bannissement numérique et audiovisuel de Sputnik et RT dans toute l’Europe, aussi bien sur les flux vidéos, les comptes de réseaux sociaux, chez les FAI, et les moteurs de recherche.

Dès le 8 mars, Russia Today France a contesté cette mesure devant le Tribunal, l’une des juridictions européennes. Pour l’avocat Emmanuel Piwnica, qui défend les intérêts de la chaîne, « on ne peut reprocher à un organe de presse que ce qu’il a dit, parce qu’il a manqué à ses obligations, non ce qu’il est ». Et celui-ci de fustiger une atteinte à la liberté d’expression et des mesures justifiées par les liens de l’entreprise française avec le pouvoir russe.

La procédure européenne est double : une action au fond, toujours en cours, et une action en référé, justifiée par l’urgence de la situation. C’est cette seconde voie qui a été refermée aujourd'hui par le Tribunal de l'UE.

Dans cette procédure d’urgence, RT France espérait faire suspendre la décision du Conseil, mais l’ordonnance rappelle qu’une telle mesure est soumise à la vérification de plusieurs conditions cumulatives. Principalement, il faut apporter des arguments pour justifier cette suspension en démontrant une urgence, à savoir l'évitement d'« un préjudice grave et irréparable ».

Les arguments de RT France